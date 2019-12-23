شكرا لقرائتكم محمد عبد السلام يحضر مران المقاصة ويعقد جلسة مع اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة تدريب الفريق الذي أقيم اليوم استعدادا لمباراة اف سي مصر المقرر اقامتها غدا ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

وعقد محمد عبد السلام اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التديب لمؤازرة اللاعبين والحديث معهم حول النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق مؤخرا.

ويعلن الجهاز الفني لفريق المقاصة قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مباراة اف سي مصر عقب اجتماع محمد عبد السلام مع اللاعبين.

يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 14 في جدول الدوري برصيد 8 نقاط جمعها من 9 مباريات، وكان الفريق الفيومي قد تعادل في مباراته الأخيرة امام طنطا بهدف لكل فريق.