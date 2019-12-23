شكرا لقرائتكم الترسانة يواصل صحوته بالفوز على القناة بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك الفوز يواصل الترسانة صحوته ويرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقترب من الدخول للمنطقة الدافئة ، بينما توقف رصيد القناة عند 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة.
ولعب فريق الترسانة 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، ويحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
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