شكرا لقرائتكم الترسانة يواصل صحوته بالفوز على القناة بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الترسانة على نظيره القناة بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن مواجهات الأسبوع التاسع من عمر الدوري الممتاز ب .

وبذلك الفوز يواصل الترسانة صحوته ويرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقترب من الدخول للمنطقة الدافئة ، بينما توقف رصيد القناة عند 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة.

ولعب فريق الترسانة 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، ويحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط.