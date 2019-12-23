شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دوري السوبر رجال والتي تقام غدًا في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي لتقام في السادسة بدلًا من الثامنة مساءً بناء على توصيات وزارة الداخلية.

كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم 2 ديسمبر الجارى، فى إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى المرتبط، الذى توج به الاتحاد السكندرى، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلى المركز الثالث والزمالك حل رابعا فى ترتيب الفرق.

كما تقام اليوم مباريات الاتحاد السكندرى مع سبورتنج ، و سموحة مع الجزيرة ، و طلائع الجيش مع مصر للتأمين .