شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات تعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم 2 ديسمبر الجارى، فى إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى المرتبط، الذى توج به الاتحاد السكندرى، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلى المركز الثالث والزمالك حل رابعا فى ترتيب الفرق.
كما تقام اليوم مباريات الاتحاد السكندرى مع سبورتنج ، و سموحة مع الجزيرة ، و طلائع الجيش مع مصر للتأمين .
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المسابقات تعلن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.