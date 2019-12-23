شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يفوز على النجوم 2 - 1 ويتصدر مجموعته بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 21 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 11 نقطة فى المركز السابع .
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