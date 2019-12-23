شكرا لقرائتكم سيراميكا كليوباترا يفوز على النجوم 2 - 1 ويتصدر مجموعته بالقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حافظ فريق سيراميكا كليوباترا على تصدره لقمة المجموعة الثانية بالقسم الثانى بعدما نجح فى تحويل تأخره بهدف أمام النجوم إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بمدينة 6 أكتوبر فى إطار مباريات الجولة التاسعة .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 21 نقطة محلقا فى صدارة المجموعة ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 11 نقطة فى المركز السابع .