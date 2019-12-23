شكرا لقرائتكم لينو: أرسنال قادر على بلوغ دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني بيرند لينو حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لازالت لديه فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك رغم النتائج السيئة للفريق في الآونة الأخيرة.

وكان ميكيل أرتيتا تولى مسؤولية تدريب أرسنال خلفًا للإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته في نوفمبر الماضي، إذ تولى السويدي فريدي ليونبيرغ لاعب الفريق السابق المهمة بشكل مؤقت قبل التعاقد مع أرتيتا.

وقال لينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: أثق في ذلك بالطبع، لأنه هناك العديد من المباريات المتبقية، سنلعب أمام الفرق الستة الأوائل في الترتيب، لدينا العديد من الفرص للفوز بتلك المباريات ضدهم.

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وتابع لينو: لازلنا نؤمن بحظوظنا لأنها بأيدينا، يجب علينا أن نظهر عقليتنا بالشكل الصحيح، ونحتاج للعب كرة قدم جيدة والتفكير بشأن فرصنا.

وأشاد الحارس الألماني بمدرب الفريق الجديد أرتيتا، إذ قال إنه يبدي حماسة في التدريبات ويطالب كل لاعب ببذل أقصى جهده من أجل الفريق.

ويحتل أرسنال المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة.