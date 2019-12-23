صوت لـ صلاح.. 3 أهداف تنافس على الأفضل في عام 2017

يافس محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بثلاثة أهداف على لقب الأفضل في عام 2017 والتي ستنافس فيما بعد على الأجمل في العقد الأخير.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 10 أهداف للريدز في 2017، وستقوم الجماهير باختيار أفضل هدف أحرزه الفريق في كل عام من الأعوام الـ10 الأخيرة بكافة البطولات.
وينافس صلاح كلا من زميليه، روبرتو فيرمينو بهدفين مرمي سوانسي سيتي،و ستوك سيتي، جورجيو وينالندم - ميدلسبره - وفيليب كوتينهو -نيوكاسل يونايتد ايفرتون -امري كان ضد واتفورد - هوفنهايم (الهدف الثاني) -
وتمكن محمد صلاح من الوصول لشباك أرسنال وستوك سيتي وإيفرتون، وضمن تواجده في قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "الأفضل" في عام 2017.
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