شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يجتمع بالجهاز الفنى واللاعبين بعد تدريب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، تدريب الفريق الذي أقيم اليوم استعدادًا لمباراة أف سي مصر المقرر إقامتها غدًا ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري.

وعقد محمد عبد السلام اجتماعًا مع الجهاز الفني واللاعبين عقب التدريب لمؤازرة اللاعبين والحديث معهم حول النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق مؤخرًا.

ويعلن الجهاز الفني لفريق المقاصة قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر مباراة أف سي مصر عقب اجتماعًا محمد عبد السلام مع اللاعبين.

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يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 14 في جدول الدوري برصيد 8 نقاط جمعها من 9 مباريات، وكان الفريق الفيومي قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام طنطا بهدف لكل فريق.