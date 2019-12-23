فيديو.. المقاولون يتقدم على الإسماعيلى 1 / 0 فى الشوط الأول

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وظهر الإسماعيلى فى الشوط الأول بمستوى جيد وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرمى، ونجح المقاولون فى استغلال هجمة مرتدة فى الدقيقة 38 ليحسم الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.
بدأ المقاولون المباراة بتشكيل يضم: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، ابراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.
بينما خاض الاسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد مجدي، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي، أحمد أيمن، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، طارق همام، شيلونجو.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.
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