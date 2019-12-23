شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيف الدين الجزيرى يتقدم للمقاولون أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المقاولون العرب على الإسماعيلي بهدف نظيف سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة 38 من عمر المباراة المقامة حاليًا على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

بدأ المقاولون المباراة بتشكيل يضم: محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري.

بينما خاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد مجدي، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي، أحمد أيمن، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي، طارق همام، شيلونجو.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 8 أهداف.