- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"الأهلى والاتحاد السكندرى" فى الدورى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلى والاتحاد السكندرى والمحدد لها السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.
ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفنى السويسرى فايلر إلى حصد الثلاث نقاط فى لقاء اليوم من أجل مواصلة التربع على عرش القمة.
ولا يختلف طموح الاتحاد السكندرى صاحب المركز الثانى بفارق نقطة عن الأهلى، حيث يطمح فى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى القمة.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لكلا الفريقين فى الدورى الممتاز فى الجدول التالى :
الأهلى و الاتحاد السكندرى
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أرقام لـ"الأهلى والاتحاد السكندرى" فى الدورى قبل مباراة الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.