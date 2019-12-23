شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"الأهلى والاتحاد السكندرى" فى الدورى قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الأهلاوية المواجهة المنتظرة بين فريقي الأهلى والاتحاد السكندرى والمحدد لها السابعة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الأهلي بقيادة مديره الفنى السويسرى فايلر إلى حصد الثلاث نقاط فى لقاء اليوم من أجل مواصلة التربع على عرش القمة.

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ولا يختلف طموح الاتحاد السكندرى صاحب المركز الثانى بفارق نقطة عن الأهلى، حيث يطمح فى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى القمة.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لكلا الفريقين فى الدورى الممتاز فى الجدول التالى :