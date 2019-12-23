شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بيراميدز يبدأ التحضير لمواجهة وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق نادي بيراميدز التحضير لخوض مباراته المقبلة أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز، بتدريبات قوية على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.
وخاض الفريق مرانًا قويًا عصر اليوم، تحت قيادة المدير الفني عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، ومعاونيه كريم مسمودي، ومحمود فتح الله، بمشاركة جميع اللاعبين.
كان الفريق خاض تدريبات خفيفة واستشفائية بالأمس بالملعب، بعب مباراة المصري البورسعيدي في الدوري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.
ويستضيف بيراميدز نظيره وادي دجلة في السابعة والنصف من مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في لقاء بالدوري الممتاز.
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