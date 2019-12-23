شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد قمة السلة بين الأهلي والزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثانية من دورى السوبر رجال التي تقام غدًا في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالنادي الأهلي لتقام في السادسة بدلًا من الثامنة مساءً بناء على توصيات وزارة الداخلية.

كانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت يوم 2 ديسمبر الجارى، فى إياب تحديد المركزين الثالث والرابع بدورى المرتبط، الذى توج به الاتحاد السكندرى، ومن قبلها مواجهة دور الـ16 بكأس مصر، حيث حقق الأهلى المركز الثالث والزمالك حل رابعًا فى ترتيب الفرق.

كما تقام اليوم مباريات الاتحاد السكندرى مع سبورتنج، وسموحة مع الجزيرة، وطلائع الجيش مع مصر للتأمين.