شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يهزم النجوم 2 / 1 ويتربع على عرش قمة المجموعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ فريق سيراميكا كليوباترا على تصدره لقمة المجموعة الثانية بالقسم الثاني بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام النجوم إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما بمدينة 6 أكتوبر فى إطار مباريات الجولة التاسعة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 21 نقطة محلقًا فى صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 11 نقطة فى المركز السابع.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن استمرار الترسانة فى صحوته بالفوز على القناة بهدف مقابل لا شىء ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ويقترب من الدخول للمنطقة الدافئة، بينما توقف رصيد القناة عند 15 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة، فى الوقت الذى استطاع فيه منتخب السويس العودة للانتصارات من جديد تحت قيادة مدربه الكفء تامر مصطفى بالفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة فى المركز الثالث للمجموعة وبفارق الأهداف عن القناة صاحب المركز الثانى.

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فى الوقت الذى حقق فيه الداخلية فوزًا غاليًا على المريخ البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الرابع، بينما خطف الزرقا نقطة التعادل أمام كوكاكولا بعد انتهاء اللقاء بهدف لمثله.