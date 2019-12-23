شكرا لقرائتكم خبر عن الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان علي رادار أتلتيكو مدريد في يناير والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 كشفت وسائل الإعلام الإسبانية إقتراب فريق أتلتيكو مدريد من حسم صفقة المهاجم الأوروجوياني "إيديسون كافاني" والذي بات قريباً من إرتداء الزي الرسمي لفريق أتلتيكو مدريد .

وتعرض كافاني من مدرب الفريق توخيل للعديد من المشكلات بعد وصول المهاجم الأرجنتيني "إيكاردي" والذي يفضله توخيل علي الهداف التاريخي للفريق إيديسون كافاني . جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد سوف يواجه ليفربول الخصم العنيد في الدور ال١٦ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي يحمل لقبها في أخر نسخة ليفربول .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان علي رادار أتلتيكو مدريد في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.