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شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يعلن عن الصفقات الجديدة في أرسنال والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
شهد هذا الأسبوع مفاجأة كبيرة بتولي "مايكل أرتيتا" مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي واللاعب السابق لأرسنال ، توليه المدير الفني للفريق ، بعد سوء النتائج الكبيرة التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة .
ويرغب أرتيتا في التعاقد مع أثنين لاعبين خط وسط وهو لاعب إرتكاز والأخر خط وسط مهاجم ، وكشف أنه يرغب في ضم نجم ليستر سيتي "نديدي" إرتكاز الفريق والذي يقدم موسم رائع مع ليستر سيتي .
ويسعي لضم نجم بايرن ليفركوزن "كيفن فولاند" في الميركاتو الشتوي القادم ، يذكر أن اللاعب يقدم مستوي رائع في جميع المسابقات هذا الموسم ويتصارع عليه العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا .
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