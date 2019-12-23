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أرتيتا يعلن عن الصفقات الجديدة في أرسنال 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

شهد هذا الأسبوع مفاجأة كبيرة بتولي "مايكل أرتيتا" مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي واللاعب السابق لأرسنال ، توليه المدير الفني للفريق ، بعد سوء النتائج الكبيرة التي تعرض لها الفريق في الفترة الأخيرة .

ويرغب أرتيتا في التعاقد مع أثنين لاعبين خط وسط وهو لاعب إرتكاز والأخر خط وسط مهاجم ، وكشف أنه يرغب في ضم نجم ليستر سيتي "نديدي" إرتكاز الفريق والذي يقدم موسم رائع مع ليستر سيتي .

ويسعي لضم نجم بايرن ليفركوزن "كيفن فولاند" في الميركاتو الشتوي القادم ، يذكر أن اللاعب يقدم مستوي رائع في جميع المسابقات هذا الموسم ويتصارع عليه العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا .

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