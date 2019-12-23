شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً ياكيني مدرب لفيورنتينا الإيطالي حتي عام 2021 والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 أعلن نادى فيورنتينا الإيطالي الناشط بالكالتشيو، تعاقده مع المدرب الإيطالي المخضرم جوسيبي ياكيني لتولي المسئولية الفنية للفريق خلفا للمدرب المقال فينتشينزو مونتيلا ، واتفق الطرفان علي أن تكون مدة التعاقد 18شهر تبدأ من يناير 2020 وتنتهي في صيف 2021 مع وجود بند يسمح للفيولا بفسخ التعاقد بالتراضي من جانب واحد حالة فشل ياكيني في قيادة الفريق الي التأهل الأوروبي أو في حالة سوء النتائج بشكل عام .

المدرب الجديد جوسيبي ياكيني سبق ومثل فيورنتينا الإيطالي وهو لاعب لمدة خمس اعوام (1989-1994) ، Advertisements المدرب الجديد أيضا درب العديد من الفرق الشهيرة في ايطاليا مثل باليرمو, بريشيا,كييفو فيرونا . الجدير بالذكر أن نادي فيورنتينا الإيطالي قد أعلن في الاسبوع الماضي إقالة فينتشينزو مونتيلا مدرب الفريق عقب تعرضه لخسارة كبيرة أمام روما باربع أهداف مقابل هدف علي أرضية ملعبه واستمرار نزيف النقاط للمباراة السابعة علي التوالي دون انتصار. يحتل فيورنتينا الإيطالي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة في جدول الترتيب .

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