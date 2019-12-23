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أرسنال يعلن جاهزية نجم الفريق وعودته من الإصابة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 23 ديسمبر 2019

أعلن فريق أرسنال الإنجليزي عودة نجمه الشاب "سايبيوس" من الإصابة عبر حسابه الرسمي ؛عظيم رؤيتك مرة أخرى في التدريبات”.

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وقد غاب اللاعب عن صفوف الجانرز منذ الشهر الماضي بسبب تعرضه للإصابة وها قد عاد مع المدير الفني الجديد للفريق مايكل أرتيتا .

جدير بالذكر أن اللاعب يلعب في صفوف أرسنال هذا العام معاراً من فريق لمدة موسم واحد وعودته إلي النادي الملكي الموسم القادم أكيدة رغم محاولات أرسنال في ضم اللاعب بصورة نهائية .

وقد أعلن فريق أرسنال هذا الأسبوع تولي مايكل أرتيتا مساعد بيب جوارديولا في مانشستر سيتي واللاعب السابق للجانرز تدريب الفريق في الفترة الحالية .

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