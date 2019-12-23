شكرا لقرائتكم خبر عن نجم فلامنجو البرازيلى أول طلبات «مورينيو» فى توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، أن إدارة نادى توتنهام أجرت محادثات مع جيرسون سانتوس لاعب وسط فلامنجو لتدعيم صفوف سبيرز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليصبح أولى صفقات المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو فى النادي. Advertisements وقالت الصحيفة، إن المفاوضات جارية بالفعل بين إدارة الناديين، والنادى الإنجليزى يرغب فى إتمام الصفقة بمجرد فتح نافذة الانتقالات الشتوية فى يناير. ويجيد صاحب الـ22 عامًا اللعب فى مركز خط الوسط والجناح الأيمن، وشارك هذا الموسم بقميص فلامنجو خلال 27 مباراة (سجل هدفين وصنع 3)، بجانب 7 مباريات فى بطولة كأس ليبرتادوريس ومباراتين ببطولة كأس العالم للأندية. يذكر أن جيرسون بدأ مشواره الكروى فى ناشئ فلومينينسى البرازيلى، ثم انتقل إلى روما مطلع موسم 2016/2017 ثم خرج على سبيل الإعارة إلى فيرونتينا قبل العودة مجددًا إلى صفوف الجيلاروسى الذى وافق على رحيله إلى فلامنجو.

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