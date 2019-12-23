شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة اليوم.. أبرز أرقام مباريات الأهلي مع الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الاتحاد السكندري، في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

واستعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أبرز أرقام مواجهات الأحمر أمامالاتحاد السكندري التي تخطت حاجز الـ100 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، حيث تعود المواجهة الأولى بين الفريقين إلى النسخة الأولى من بطولة الدوري موسم 1948-1949.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام مواجهات الفريقين:

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– التقى الأهلي والاتحاد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز في 116 مباراة. حقق الأهلي الفوز في 76 مباراة، بينما فرض التعادل نفسه على نتيجة 24 مباراة، وحقق الاتحاد الفوز في 16 مباراة.

– أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب النادي الأهلي، عندما فاز بنتيجة 6-صفر، في موسم 2006-2005، الذي جمع الفريقين في الرابع من نوفمبر عام 2005، وشهد تسجيل عماد النحاس ثلاثة أهداف «هاتريك»، وسجل محمد بركات هدفين، واختتم محمد أبوتريكة سداسية الأهلي.

– أكبر تعادل بين الفريقين كان بنتيجة 4-4 وتحقق في موسم 1955/1954.

– نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الاتحاد في 71 مباراة، بينما فشل في هز شباك الاتحاد على مدى 24 مباراة.

– نجح نجوم الأهلي في زيارة شباك الاتحاد السكندري بواقع 195 هدفًا. ويعد حسام حسن هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين.