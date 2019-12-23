شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غدا، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وضمت القائمة اللاعبين: Advertisements حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – محمد صبحي. الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – إسلام جابر – محمود حمدي «الونش» – حازم إمام. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد سيد «زيزو» – يوسف إبراهيم «أوباما» – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – كريم بامبو – مصطفى فتحي. الهجوم: مصطفى محمد – عمر السعيد.

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