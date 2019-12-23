شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدال» يفتح الباب أمام الانتقال إلى إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يغلق النجم التشيلي أرتورو فيدال الباب أمام رحيله عن ناديه برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

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وحسب صحيفة «موندو ديبوتيفو» الإسبانية، فإن اللاعب لا يستبعد انتقاله إلى النادي الإيطالي للعمل تحت قيادة أنطونيو كونتي مجددًا بعد الفترة التي جمعتهما معًا في يوفنتوس.

وردًا على سؤاله حول عقده الجاري مع برشلونة، رد اللاعب: «قرار اللعب أو عدمه ليس ملكي، هذا يعود للمدرب، ولكن الناس سترى في النهاية (إذا كان سيبقى أو يرحل) وأنا هادئ لأنني فقط أرغب في استغلال الفرص التي تتاح لي والاستمرار في الفوز بالبطولات في المستقبل».

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن برشلونة سيكون مستعدًا لبيع "فيدال" مقابل قرابة 20 مليون يورو.