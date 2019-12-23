فنربخشة يطلب ضم  ريكاردو رودريجيز مدافع ميلان 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

ارسل فنربخشة التركي عرضا رسميا لنادى ميلان الإيطالي، يطلب فيه ضم الظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز لاعب الفريق الإيطالي ، علي سبيل الإعارة لمدة لم تحدد من جانب الاتراك ، في حين يرغب ميلان في التخلص من ظهيره الأيسر صاحب المستويات الكارثية بصورة نهائية، لذلك ينتظر ما ستنتهي عليه المفاوضات في الأيام القادمة.



علي جانب آخر يرغب فولفسبورج الألماني في إعادة ظهيره القديم الي صفوف الفريق مرة أخرى بداية من يناير المقبل بعد رحلة سيئة مع الروسونيري ،وبالفعل بدأ الفريق الألماني في مفاوضة ميلان علي شراء ريكاردو بصورة نهائية .

الجدير بالذكر أن ريكاردو رودريجيز اتي الي ميلان الإيطالي قادماً من فولفسبورج الألماني في صيف 2017 ,مقابل 18مليون يورو.