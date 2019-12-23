- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فنربخشة يطلب ضم ريكاردو رودريجيز مدافع ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
ارسل فنربخشة التركي عرضا رسميا لنادى ميلان الإيطالي، يطلب فيه ضم الظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز لاعب الفريق الإيطالي ، علي سبيل الإعارة لمدة لم تحدد من جانب الاتراك ، في حين يرغب ميلان في التخلص من ظهيره الأيسر صاحب المستويات الكارثية بصورة نهائية، لذلك ينتظر ما ستنتهي عليه المفاوضات في الأيام القادمة.
علي جانب آخر يرغب فولفسبورج الألماني في إعادة ظهيره القديم الي صفوف الفريق مرة أخرى بداية من يناير المقبل بعد رحلة سيئة مع الروسونيري ،وبالفعل بدأ الفريق الألماني في مفاوضة ميلان علي شراء ريكاردو بصورة نهائية .
الجدير بالذكر أن ريكاردو رودريجيز اتي الي ميلان الإيطالي قادماً من فولفسبورج الألماني في صيف 2017 ,مقابل 18مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر فنربخشة يطلب ضم ريكاردو رودريجيز مدافع ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.