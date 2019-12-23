- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحيفة فرانس فوتبول تختار مبابي كأفضل لاعب في فرنسا لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019
اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، كأفضل لاعب في بلاده لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي.
واستطاع مبابي في منافسة ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي حتى الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، برصيد 33 هدف.
لكن ميسي استطاع تحقيق الحذاء الذهبي بتسجيله 36 هدفًا.
وتمكن مبابي هذا العام من تحقيق أداء جيد مع الفريق الباريسي، وقيادة فريقه لصدارة الدوري الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة فرانس فوتبول تختار مبابي كأفضل لاعب في فرنسا لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.