صحيفة فرانس فوتبول تختار مبابي كأفضل لاعب في فرنسا لعام 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

اختارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، كأفضل لاعب في بلاده لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي.

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واستطاع مبابي في منافسة ليونيل ميسي مهاجم نادي برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي حتى الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، برصيد 33 هدف.

لكن ميسي استطاع تحقيق الحذاء الذهبي بتسجيله 36 هدفًا.

وتمكن مبابي هذا العام من تحقيق أداء جيد مع الفريق الباريسي، وقيادة فريقه لصدارة الدوري الفرنسي.