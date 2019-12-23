فيدال يتحدث بشأن رحيلة عن برشلونة في الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

تحدث أرتورو فيدال، لاعب خط وسط منتخب تشيلي ونادي برشلونة الإسباني، بشأن إمكانية رحيلة عن العملاق الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.



وتمكن فيدال من تسجيل هدف في مباراة برشلونة أمام ألافيس، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو، وانتهى بفوز العملاق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وكان إسم فيدال مرتبط بالرحيل عن البارسا خلال الفترة السابقة، والانتقال إلى إنتر ميلان، بسبب بعد اللاعب عن المشاركة بصفة مستمرة مع إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق.

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وأكد فيدال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية:" لا أقلق لذلك، فالأمر متروك لوكيلي".

وتابع:" الآن أستمتع بأجازتي، ووكيلي هو المختص بشأن التحدث عن مستقبلي".

وواصل الدولي التشيلي:" قرار المشاركة في يد المدرب، ولست الشخص الذي يتخد قرار اللعب من عدمه، ولكن بعض الأشخاص يرون أحقيتي بالمشاركة، وهذا يجعلني أكثر تركيزاً وهدوءاً".

وأتم:" سعيد في برشلونة، وأتمنى تحقيق العديد من الألقاب مع العملاق الكتالوني".