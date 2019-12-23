شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الاتحاد السكندرى..حسام البدري فى مدرجات قمة الدوري الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويتواجد المدير الفني حسام البدري في المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢. كان البدرى حضر مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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