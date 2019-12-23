شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد قيد الأهلى لكهربا فى قائمته المحلية والأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موعد قيد الأهلى لمحمود عبد المنعم كهربا أول صفقات الفريق الأحمر الشتوية، بعد ضمه لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق أفيش البرتغالي.

وطلب رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى قيد كهربا بمجرد فتح باب القيد المحلى يوم 1 يناير المقبل على أن يتم قيده أفريقيا فى نفس اليوم، تمهيداً للاستعانة به فى مباريات الفريق المحلية والأفريقية، خاصة فى ظل وجود حاجة فنية كبيرة اليه، بعد إصابة رمضان صبحى القوية، والتى لن يتعافى منها قبل 6 أسابيع من الآن.

ويحق للأهلى الاستعانة بكهربا فى المباريات بمجرد قيده، فى الوقت الذى تُخطط إدارة الأهلى للتعاقد مع مهاجم آخر خلال الأيام القادمة تمهيداً لقيده هو الأخر فى قائمتى الفريق المحلية والأفريقية.