شكرا لقرائتكم أحمد الغندور حكماً لمواجهة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل - طنطا وأسوان: محمود البنا وكريم مهيا وتامر سمير .. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا. - اف سى مصر ومصر للمقاصة: محمد يوسف واحمد لطفى ومصطفى حسن .. ومحمد الشناوى حكما رابعا. - الإنتاج الحربى والزمالك: أحمد الغندور واحمد توفيق وشريف عبد الله .. ومبروك نبيل حكما رابعا.

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