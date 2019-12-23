شكرا لقرائتكم أحمد الغندور حكماً لمواجهة الزمالك والإنتاج الحربي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
- اف سى مصر ومصر للمقاصة: محمد يوسف واحمد لطفى ومصطفى حسن .. ومحمد الشناوى حكما رابعا.
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