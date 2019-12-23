بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلى والمقاولون فى الدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل

مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد الاسماعيلي بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019



يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى إفتتاحية الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات أولاد العم.

مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد الاسماعيلي بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 .. يخوض ذئاب الجبل مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية فيما خسر الدراويش من الاهلى بهدف دون رد فى إطار مواجهات ذات الجولة.

مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد الاسماعيلي بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019



يحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف .

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من جانبه، طالب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات لمزاحمة الاتحاد السكندرى على المركز الثانى الذى يحتله بفارق نقطة واحدة فقط عن ذئاب الجبل ويواجه الاهلى المتصدر الليلة ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون أمام الدراويش مكون من :" محمود أبو السعود، أمير عابد ، فاروقا، محمد سمير ثابت، عبد الوهاب اسماعيل، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدواردو، محمد طلعت، سيف الجزيرى".

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مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد الاسماعيلي بث مباشر اليوم الاثنين 23-12-2019 ؟.. في المقابل، شدد أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة من الاهلى وخطف النقاط الثلاث من أنياب ذئاب الجبل لإقتحام المربع الذهبى.

ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش فى مباراة اليوم مكون من : "محمد مجدى ومحمود البدري ومحمد هاشم وباهر المحمدي وأحمد أيمن ، وبيكيتى سيلفا ومحمود دونجا ومحمد مخلوف ومحمد الشامي وعبد الرحمن مجدي وهمام طارق".