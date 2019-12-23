شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل رضا عبد العال للجنة الإنضباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إحالة رضا عبد العال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة، إلى لجنة الانضباط بالجبلاية.

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، أن القرار جاء بناء على مذكرة مقدمة من لجنة الحكام نظرا لما ورد فى تقرير الحكم محمود عاشور، الذى أدار مؤخرا ديربى المحلة بين الغزل والبلدية فى دوري القسم الثاني.

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وتلقى رضا عبد العال البطاقة الحمراء أثناء مباراة بلدية المحلة أمام الغزل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري القسم الثاني بسبب اعتراضه على القرارات التحكيمية.

وتولي رضا عبد العال المسئولية الفنية لنادي بلدية المحلة، خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة.

وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا،وجمهورية شبين، ونبروه.