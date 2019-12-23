شكرا لقرائتكم صدق أو لا تصدق.. عبدالله السعيد ينافس إمبابى على هداف العالم هذا الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، فى قائمة أفضل 10 هدافين على مستوى العالم خلال هذا الأسبوع طبقاً للتصنيف الأسبوعى الصادر عن موقع club world ranking ، حيث تصدر كيليان إمبابى، لاعب نادى باريس سان جيرمان، الترتيب برصيد 3 أهداف بالتساوى مع كيروس ستانلى لاعب فريق سباهان أصفهان الإيرانى وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز.

كما يتساوى معهم كل من: اللاعب كينجسلى اونيجبو، روبن كوايسون برصيد 3 اهداف لكل منهما، بينما جاء وسام بن يدر لاعب موناكو فى المركز السادس برصيد هدفين، وتيمو ويرنر لاعب لايبزج سابعاً برصيد هدفين ايضاً.

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وكان عبد الله السعيد سجل 3 أهداف هذا الأسبوع خلال مشاركته مع بيراميدز فى مباراتى الجولة الثامنة والتاسعة، حيث سجل هدفين فى الجونة، وسجل هدف واحد فى شباك المصرى البورسعيدي.

كما يتصدر عبدالله السعيد ترتيب هدافى الدورى المصرى برصيد 8 أهداف، يليه محمد شريف لاعب انبى برصيد 7 اهداف، ثم حسام حسن مهاجم سموحة 5 أهداف، محمد سالم 5 اهداف، وليد سليمان 5 أهداف.