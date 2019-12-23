شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الاتحاد السكندرى.. الأحمر لم يخسر أبدا بصافرة طارق مجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى "حكما للساحة" و يعاونه كل من يوسف البساطى "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" ومحمود رشدى "حكما رابعا".
أدار طارق مجدى للأهلى 6 مباريات ، فاز فى 4 مباريات و تعادل فى مباراتان ، حيث لم يخسرالأهلى مع صافرة طارق مجدى .
وخلال ادارته لمباريات الاهلى احتسب 3 ركلات جزاء ، و كارت أحمر مرة واحدة بالإضافة إلى الإنذار 13 مرة .
أول مباراة أدارها طارق مجدى للأهلى كانت موسم 2013/2014 مع الانتاج الحربى ، وفاز فيها الأهلى بهدفين دون رد ، و أخر لقاء للأحمر كان الموسم الماضى ، أمام حرس الحدود و انتهت بفوز الأهلى بهدفين ايضا
وفيما يخص الاتحاد السكندرى ، فادار مجدى 4 مباريات لسيد البلد ، تعادل فى مبارتان ، وخسر مثلها ، أشهر البطاقة الصفراء 7 مرات و الحمراء مرة واحدة في وجه لاعبي الفريق السكندري واحتسب ركلة جزاء واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ضد الاتحاد السكندرى.. الأحمر لم يخسر أبدا بصافرة طارق مجدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.