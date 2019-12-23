شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الاتحاد السكندرى.. الأحمر لم يخسر أبدا بصافرة طارق مجدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى السابعة و النصف من مساء اليوم فريق الأهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى "حكما للساحة" و يعاونه كل من يوسف البساطى "مساعد أول" وشهاب راشد "مساعد ثان" ومحمود رشدى "حكما رابعا".

أدار طارق مجدى للأهلى 6 مباريات ، فاز فى 4 مباريات و تعادل فى مباراتان ، حيث لم يخسرالأهلى مع صافرة طارق مجدى .

وخلال ادارته لمباريات الاهلى احتسب 3 ركلات جزاء ، و كارت أحمر مرة واحدة بالإضافة إلى الإنذار 13 مرة .

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أول مباراة أدارها طارق مجدى للأهلى كانت موسم 2013/2014 مع الانتاج الحربى ، وفاز فيها الأهلى بهدفين دون رد ، و أخر لقاء للأحمر كان الموسم الماضى ، أمام حرس الحدود و انتهت بفوز الأهلى بهدفين ايضا

وفيما يخص الاتحاد السكندرى ، فادار مجدى 4 مباريات لسيد البلد ، تعادل فى مبارتان ، وخسر مثلها ، أشهر البطاقة الصفراء 7 مرات و الحمراء مرة واحدة في وجه لاعبي الفريق السكندري واحتسب ركلة جزاء واحدة.