شكرا لقرائتكم دقيقة حداد على روح الحكم الراحل مدحت عبدالعزيز قبل مباراة الأهلى والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الوقوف دقيقة حداد على روح الحكم الدولى الراحل مدحت عبد العزيز قبل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى المقرر لها مساء اليوم على ستاد القاهرة.

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ويتجدد الصراع المثير على قمة الدوري المحلي الليلة عندما يستضيف الاهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز وهي مباراة يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة" فالاهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين ، ويتطلع كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على قمة الدوري، ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة ، طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

الأهلي يدخل مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الأتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري ودرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة وعقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في لقاء الليلة.