شكرا لقرائتكم أبها يفجر المفاجأة ويقصي حامل اللقب من كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فجّر أبها مفاجأة من العيار الثقيل بعد إقصائه حامل اللقب التعاون بفوزه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بالمحالة، في الدور ثمن النهائي لكأس الملك، يوم الاثنين.

ويدين أبها بهذا الفوز للاعبه أحمد النجعي، الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 41.

وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي فرض سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة، حينما سدد لاعبه البوروندي سيدريك أميسي كرةً من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

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وعند الدقيقة 41 تمكن أبها من افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه أحمد النجعي، الذي حول عرضية زميله عبدالله قيسي برأسه في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وفي الشوط الثاني كاد أبها يفاجئ ضيفه بهدفٍ ثانِ حينما اخترق لاعبه عبدالله قيسي دفاع التعاون وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها.

وحاول التعاون العودة مجدداً للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة من زميله هيلدون راموس ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي الذي تصدى لها.

وفي الدقائق الأخيرة فرض أبها سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سميحان النابت الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عمّار النجار ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس كاسيو، الذي تصدى لها، لتنتهي المباراة بفوز أبها 1-صفر.