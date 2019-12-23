شكرا لقرائتكم النصر يواجه ضمك.. ويخشى تكرار مفاجآت الكؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لإحباط أي مفاجأة قد يحدثها مضيفه ضمك والتي ستكلفه الإقصاء من كأس الملك، حينما يلاقيه يوم الثلاثاء على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وعلى الرغم من أن النصر لم تحدث له مفاجآت كثيرة في مسابقات الكؤوس إلا أنه يأمل في أن لا تتوقف مسيرته أمام ضمك في المسابقة الغائبة عن خزانة أصفر العاصمة منذ 29 عاماً.

ولم يعرف النصراويون طعم المفاجآت كثيراً في مسابقات الكؤوس والتي حدثت 6 مرات فقط ابتداءً من عام 1984، وكانت أكبر المفاجآت غير السعيدة التي حصلت للنصر في مسابقات الكؤوس عام 1984 حينما وضعته القرعة أمام ضمك والذي كان ينشط في ذلك الوقت بدوري الدرجة الأولى وحينها فجّر أصحاب الأرض مفاجأة من العيار حينما أقصوا النصر المدجج بالنجوم من كأس الملك بفوزهم 2-1.

ولم يعرف النصر مرارة الخروج المبكر من مسابقات الكؤوس من الفرق التي تقل عنه امكانيات فنية لمدة 16 عاماً حتى وضعته القرعة أمام الطائي عام 2001 في مسابقة كأس ولي العهد عام 2001 وحينها فجّر صائد الكبّار المفاجأة وأقصى النصر من المسابقة مبكراً.

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وفي عام 2005 وجد النصر نفسه مجبراً لمغادرة كأس ولي العهد حينما سقط أمام القادسية حيث خسر ذهاباً في الخبر 2-1، وتعادلا في مواجهة الاياب التي أقيمت بالرياض 1-1.

وفي عام 2007 حدثت للنصر مفاجأة كبيرة حينما خرج مبكراً في مسابقة كأس ولي العهد أمام ضيفه الفيصلي بركلات الترجيح، في أول موسم لعنابي سدير بدوري المحترفين السعودي.

ومع عودة مسابقة كأس الملك عام 2008 بحلتها الجديدة التقى النصر أمام الحزم وحينها حدثت المفاجأة بخروج النصر عقب خسارته ذهاباً في الرياض 3-2 وخسر اياباً 1-صفر، لتتجه المباراة الى ركلات الترجيح والتي أهلت الحزم.

آخر المفاجآت غير السعيدة للنصر كانت في كأس الملك في الموسم قبل الماضي حينما خسر من أمام ضيفه الباطن بهدف نظيف ليخرج من المسابقة في الدور ربع النهائي.