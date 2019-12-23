شكرا لقرائتكم مورينيو: لامبارد تفوق علي في مباراة توتنهام وتشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن ناديه السابق تشيلسي كان الطرف الأفضل خلال فوزه 2-صفر في مباراة قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وخسر المدرب البرتغالي مرتين في ست مباريات بالدوري منذ تعيينه خلفا لماوريسيو بوكيتينو وتعثر في المرتين أمام فريقيه السابقين.

وكان مانشستر يونايتد أول من ألحق الهزيمة بمورينيو وبنتيجة 2-1 هذا الشهر في أولد ترافورد لكن الخسارة على أرضه أمام تشيلسي، الذي فاز معه المدرب البرتغالي بلقب الدوري ثلاث مرات، كانت مقلقة بشكل أكبر وأوضحت المهمة الصعبة التي تنتظره.

ولم يكن قد سبق لمورينيو أن خسر على أرضه أمام أي فريق سابق في أي مسابقة إذ فاز 12 مرة وتعادل في مباراة واحدة لكن لاعبه السابق فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الحالي، تفوق عليه تماما في اللقاء.

وخسر إيريك داير وموسى سيسوكو ثنائي توتنهام صراع خط الوسط وأخفق سيرج أورييه الظهير الأيمن في مراقبة ويليان الذي سجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 12 كما ظهر المهاجم هاري كين بشكل متواضع.

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وتسبب تسرع باولو غازانيغا حارس توتنهام في ارتكاب خطأ ساذج أسفر عن ركلة جزاء نفذها ويليان بنجاح لتصبح النتيجة 2-صفر، وتفاقمت معاناة توتنهام بطرد سون هيونغ-مين بعد الاعتداء على منافسه أنطونيو روديغر ليخوض توتنهام آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين.

وتركت الهزيمة توتنهام سابعا بفارق ست نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب وسيكون النادي مطالبا برد سريع إذا كان يرغب في استغلال الزخم الذي ظهر بعد تعيين مورينيو.

وقال مورينيو للصحفيين: كان المنافس أفضل منّا في الشوط الأول. ليس من الصعب بالنسبة لي الاعتراف بذلك، لعب المنافس بأسلوب مريح جدا بالنسبة له. انتهج أسلوبا استخدمه على مدار عامين مع أنطونيو كونتي. شعر الكثير من لاعبي المنافس براحة كبيرة بهذا الأسلوب.

وزاد: كان من السهل الاعتراف بتفوق المنافس. لكن عند النظر إلى الأهداف فإنها لم تحدث نتيجة أي تفوق، الهدف الأول بعد ركلة ركنية وارتكاب خطأ كبير. نعرف كيف نتعامل مع الركلات الركنية وتدربنا على كيفية ذلك. افتقر اللاعبون المشاركون في هذه اللقطة للتركيز.

واعترف مورينيو أيضا أن قرار حكم الفيديو المساعد كان صحيحا في احتساب ركلة جزاء لتشيلسي، رغم أن الحكم أنطوني تيلور لم يحتسبها لكنه قال إن قرار طرد سون، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو، كان قاسيا.

وشعر مورينيو أن روديجر بالغ في ادعاء التعرض لإصابة خطيرة وقال إنه كان يجب أن ينال سون بطاقة صفراء فقط على هذا التدخل. وقال: كنا نبحث عن هدف وبدلا من التسجيل جاءت بطاقة حمراء. عند الحديث عن الموقف بين سون وروديغر فلم يكن الخطأ واضحا ومؤكدا من الحكم.

سيخضع روديغر بكل تأكيد لفحوص في المستشفى بعد كسر ضلوعه لأن التدخل كان عنيفا جدا.