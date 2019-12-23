شكرا لقرائتكم ساري: خسارة لاتسيو ليست "كارثة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، أن الخسارة أمام لاتسيو في مباراة كأس السوبر الإيطالي ليست كارثية، عطفاً على المستوى الذي يقدمه الفريق في الأسابيع الماضية.
وقال ساري بعد نهاية اللقاء: لعبنا حتى النهاية وحاولنا إدراك التعادل حتى الدقيقة، وكنا قريبين من ذلك.
وأضاف: نسير بشكل جيد في الدوري وفي دوري الأبطال، والخسارة أمام لاتسيو ليست كارثة فهم فريق قوي وقدم مباراة جيدة. فنحن نسير بخطوات ثابتة في الدوري على مدار 5 شهور، ونتصدر المسابقة، وإن كان علينا تحسين بعض الأمور.
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