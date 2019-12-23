نشر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة كوميدية تجمعه وزميله بحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني . تظهر الصورة تبديل قصات الشعر الخاصة بكلا اللاعبين، إذ ظهر "صلاح" بصلعة خفيفة تشبه التي يمتلكها زميله السنغالي، بينما ظهر "ماني" بقصة شعر زميله المصري، وعلق واستطاع ماني وصلاح التتويج مع ليفربول بلقب مونديال الأندية بعد فوزه الصعب على فلامنجو في الوقت الإضافي بهدف وحيد، أحرزه فيرمينيو، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها "الريدز" اللقب.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة غريبة لـ ساديو ماني ومحمد صلاح.. والسنغالي يتساءل: "من فعل هذا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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