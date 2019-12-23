ميسي يودع عام 2019 بـ 50 هدفاً









اسماء السيد - نجح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنهاء عام 2019 بأفضل طريقة ممكنة بعدما حقق نجاحاً آخر يعكس استمراره في التألق على كافة الأصعدة.

وكان ميسي قد سجل هدفاً في المباراة التي فاز بها برشلونة على ضيفه ديبورتيفو الافيس بأربعة أهداف لهدف ضمن الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الاسباني.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت"، فإن هدف ميسي في مرمى ديبورتيفو الافيس هو الهدف الخمسون الذي يسجله خلال عام 2019 في مختلف المسابقات المحلية والخارجية باحتساب اهدافه مع نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

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وهكذا تمكن ميسي من إحراز 50 هدفاً على الاقل للمرة التاسعة خلال عشرة اعوام ، وتحديداً منذ عام 2010 عندما سجل 60 هدفاً مروراً بإحرازه 59 هدفاً في عام 2011 ثم تسجيله رقماً قياسياً بتوقيعه على 91 هدفاً في عام 2012 ، ولكن رصيد "البرغوث" التهديفي تراجع في عام 2013 حيث لم يسجل سوى 45 هدفاً فقط ، وهو العام الوحيد الذي لم يسجل فيه ميسي 50 هدفا بعدما تدهور مردوده في الجولات الأولى من موسم (2013-2014) بسبب متاعب صحية تزامنت مع تغيير الجهاز الفني بحلول مواطنه المدرب جيراردو مارتيني محل المدرب الإسباني الراحل تيتو فيلانوفا.

وفي عام 2014 عاد ميسي لتسجيل 58 هدفاً ، ثم أحرز 52 هدفاً في عام 2015 ، ثم 59 هدفاً في عام 2016 ، كما سجل 54 هدفاً في عام 2017 ، وأخيراً سجل 51 هدفاً في العام الماضي.

هذا وكان بإمكان ميسي أن يصل رصيده التهديفي إلى 50 هدفاً قبل اسابيع لولا تعرضه لإصابة ابعدته عن الملاعب مع مستهل منافسات الموسم الجاري .

ويكشف هذا الإنجاز بأن المردود التهديفي لميسي لم يتأثر كثيراً بتقدمه في السن بعدما تجاوز الثلاثين عاماً التي بلغها في عام 2017 ، حيث حافظ على أدائه مستفيداً من الخبرات التي تراكمت لديه على مدار اكثر من 15 عاماً قضاها في الملاعب.