بوكتينيو يرفض منح موافقته لريال مدريد أملاً بخلافة غوارديولا









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي يدرس العديد من العروض التدريبية التي وصلته من كبار الأندية الأوروبية .

وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن بوكتينيو رفض إعطاء موافقته لإدارة ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنكليزي ، مفضلاً البقاء دون عمل حتى انقضاء منافسات الموسم الرياضي الجاري ، ومن ثم البت في مستقبله بشكل رسمي ، حيث لا يزال يأمل في الحلول مكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني بنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

و يدرك بوكتينيو ان تواجده دون عمل ، سوف يعزز من فرصته لدى إدارة مانشستر سيتي بإختياره مدرباً للفريق ، بعدما حقق نجاحات باهرة مع توتنهام هوتسبير على مدار الأعوام الستة الماضية، حيث جعل منه واحداً من اقوى الفرق الأوروبية وساهم في وصوله لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

و رغم ان عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي في شهر يونيو من عام 2021 ، إلا ان هناك معطيات عديدة تعزز فرضية رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري خاصة في حال عجز عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، إذ خرج مبكراً من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي ، مما دفع إدارة "السيتزن" للبحث عن مدرب آخر ، وهو ما أكده العديد من التقارير بأن بوكتينيو سيكون المدرب الجديد للفريق.

