اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنكليزي يدرس العديد من العروض التدريبية التي وصلته من كبار الأندية الأوروبية .
وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن بوكتينيو رفض إعطاء موافقته لإدارة ريال مدريد الإسباني أو مانشستر يونايتد الإنكليزي ، مفضلاً البقاء دون عمل حتى انقضاء منافسات الموسم الرياضي الجاري ، ومن ثم البت في مستقبله بشكل رسمي ، حيث لا يزال يأمل في الحلول مكان المدرب الإسباني بيب غوارديولا على رأس الجهاز الفني بنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.
و يدرك بوكتينيو ان تواجده دون عمل ، سوف يعزز من فرصته لدى إدارة مانشستر سيتي بإختياره مدرباً للفريق ، بعدما حقق نجاحات باهرة مع توتنهام هوتسبير على مدار الأعوام الستة الماضية، حيث جعل منه واحداً من اقوى الفرق الأوروبية وساهم في وصوله لنهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
و رغم ان عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي في شهر يونيو من عام 2021 ، إلا ان هناك معطيات عديدة تعزز فرضية رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري خاصة في حال عجز عن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ، إذ خرج مبكراً من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي ، مما دفع إدارة "السيتزن" للبحث عن مدرب آخر ، وهو ما أكده العديد من التقارير بأن بوكتينيو سيكون المدرب الجديد للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر بوكتينيو يرفض منح موافقته لريال مدريد أملاً بخلافة غوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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