كلايسترز تعود إلى الملاعب في مارس المقبل









اسماء السيد - أعلنت البلجيكية كيم كلايسترز الإثنين أنها ستعود إلى ملاعب كرة المضرب في آذار/مارس المقبل عبر المشاركة في دورة مونتيري المكسيكية.

وقالت كلايسترز في مقطع فيديو نشرته في حسابيها على موقعي تويتر وإنستاغرام، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلانها عن العودة إلى الملاعب، أنه "بضعة أسابيع أخرى من الصبر وسأكون مستعدة للعودة إلى المنافسات".

وكانت كلايسترز، المصنفة أولى عالميا سابقا والتي أحرزت خلال مسيرتها أربعة ألقاب في بطولات الغراند سلام بينها ثلاثة في فلاشينغ ميدوز، أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي عدولها عن اعتزال اللعب الذي اتخذته عام 2012 والعودة الى الملاعب مطلع العام المقبل، لكنها أرجأتها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب معاناتها من إصابة في الركبة.

وحددت كلايسترز (36 عاما) في شريط الفيديو دورة مونتيري المكسيكية لاستئناف مسيرتها الاحترافية في الفترة بين الثاني والثامن من آذار/مارس المقبل، تليها دورة إنديان ويلز الأميركية من 11 إلى 22 من الشهر ذاته، وتشارلستون الأميركية في الفترة بين الرابع والثاني عشر من نيسان/أبريل، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات الثلاثة ستكون الأولى في برنامج عودتها إلى الملاعب.

وأضافت "أتلهف لخوض أول دورة (بعد عدولها عن الاعتزال). لقد تدربت كثيرا".

وكانت كلايسترز تخطط أصلا لاستئناف اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير، وهي البطولة التي فازت بلقبها عام 2011. لكن إصابة في الركبة تعرضت لها في التدريبات أرغمتها على تغيير مخططاتها.

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وتابعت الاثنين "ركبتي أفضل بكثير، لم أتعاف كليا من الإصابة لكني أرفع من كثافة تدريباتي".

وستشارك كلايسترز للمرة الأولى في دورة مونتيري، في حين سبق لها الفوز بلقب دورة إنديان ويلز مرتين في 2003 و2005.

واتخذت كلايسترز قرار الاعتزال النهائي في العام 2012، بعد مسيرة توجت خلالها بلقب بطولتي أستراليا المفتوحة (2011) وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2005 و2009 و2010).

وخاضت كلايسترز أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى الى جانب ألقابها الأربعة، وأصبحت عام 2009 في فلاشينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 تتوج بلقب كبير بعد وضعها مولودا.

واعتزلت البلجيكية مباشرة بعد مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012 حين ودعت من الدور الثاني. وكان هذا الاعتزال الثاني في مسيرتها، بعدما توقفت بين أوائل 2007 وصيف 2009 حين رزقت بطفلها الأول، قبل العودة الى الملاعب.

وتصدرت كلايسترز، الفائزة بـ41 لقبا في الفردي خلال مسيرتها بينها ثلاثة القاب في بطولة الماسترز الختامية (2002 و2003 و2010)، تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات للمرة الاولى عام 2003، واحتلته 20 أسبوعا آخرها في شباط/فبراير 2011.