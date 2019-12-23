شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على الحكم الراحل مدحت عبد العزيز قبل مباراة الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الوقوف دقيقة حداد على روح الحكم الدولى الراحل مدحت عبد العزيز قبل مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.

ويتجدد الصراع المثير على قمة الدوري المحلي الليلة عندما يستضيف الاهلي فريق الاتحاد السكندري في السابعة من مساء اليوم ،الأثنين، بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز وهي مباراة يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة" فالأهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة وأن كان للأول مباراتين مؤجلتين ، ويتطلع كلا الفريقين لحصد النقاط الثلاثة من أجل التربّع على قمة الدوري، ويُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة ، طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

الأهلي يدخل مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الأتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري ودرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي زعيم الثغر جيداً قبل لقاء الليلة وعقد أكثر من جلسة مع لاعبيه من أجل الحديث حول عدة أمور فنية خاصة باللقاء وكذلك دور كل لاعب في لقاء الليلة.

ويستعيد الاهلي في مباراة اليوم أكثر من لاعب تعرض للأصابة خلال الفترة الماضية أبرزهم عمرو السولية وأحمد فتحي الذي غاب عن لقاء الإسماعيلي الأخير بالدوري والذى فاز فيه الأهلي بهدف نظيف كما يعود رامي ربيعة الذى خرج من لقاء الإسماعيلي للأصابة لكنه تماثل للشفاء سريعاً ويواصل محمود متولي تواجده في قائمة الاهلي بعد شفاؤه مؤخراً من الإصابة التي حرمته من المباريات فترة طويلة فيما يتواصل غياب رمضان صبحي نجم الفريق للصابة في العضلة الخلفية ، ويعول فايلر في لقاء الليلة على جهود أكثر من ورقة رابحة يأتي في مقدمتهم ، أجاي ، قفشة ،وحسين الشحات وعلى معلول ووليد سليمان.