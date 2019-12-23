شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الثلاثاء 24 ديسمبر فى الدورى الممتاز على النحو التالى: - طنطا وأسوان: محمود البنا وكريم مهيا وتامر سمير.. ومحمد علاء هاشم حكما رابعا. - إف سى مصر ومصر للمقاصة: محمد يوسف وأحمد لطفى ومصطفى حسن.. ومحمد الشناوى حكما رابعا. - الإنتاج الحربى والزمالك: أحمد الغندوروأحمد توفيق وشريف عبد الله.. ومبروك نبيل حكما رابعا.

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