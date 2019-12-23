مشاهدة مباراة المقاولون والإسماعيلي بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى افتتاحية الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة كعادة لقاءات أولاد العم.

يخوض ذئاب الجبل مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية فيما خسر الدراويش من الاهلى بهدف دون رد فى إطار مواجهات ذات الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة، فيما يحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلها وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكهم 8.