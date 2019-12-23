سوبر كورة: اتحاد الكرة يحيل رضا عبد العال للجنة الانضباط.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إحالة رضا عبد العال المدير الفنى لفريق بلدية المحلة إلى لجنة الانضباط بالجبلاية. وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"سوبر كورة" أسباب صدور قرار إحالة رضا عبد العال إلى لجنة الانضباط، ومن المنتظر حضور المدرب لمقر اللجنة فى موعد يحدد لاحقا للتحقيق معه فيما هو منسوب ضده. Advertisements وتولى رضا عبد العال المسئولية الفنية لنادي بلدية المحلة، خلفًا لكرم جابر الذى تقدم باستقالته عقب مواجهة المنصورة. وكان رضا عبد العال قد تولى مهمة أكثر من فريق فى دورى المظاليم، وهم بهتيم، ونيل سوهاج، ودمنهور، وبنى عبيد، والزرقا، واتحاد نبروه، وطنطا،وجمهورية شبين، ونبروه.

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