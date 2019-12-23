شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تأبين الحكم الراحل مدحت عبد العزيز فى مباراة المقاولون والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص طاقم مباراة المقاولون العرب والإسماعيلى، التى ستقام بعد قليل ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى على تأبين الحكم الدولى الراحل مدحت عبد العزيز الذى توفى أمس بعد صراع مع المرض.

وحمل الطاقم صورة الحكم الراحل مدحت عبد العزيز وكتبوا عليها: "فى جنة الخلد إن شاء الله".

ويضم طاقم التحكيم كلا من أحمد جمال حكم ساحة، ووائل شعبان وخالد حسين مساعدين، ومحمد نهاد محجوب حكما رابعا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكهم ستة أهداف، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى لقاء وحيد وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف.