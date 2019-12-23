سوبر كورة.. ظهير بيراميدز أولى صفقات الأهلى الصيفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تفكر إدارة الأهلى فقط فى إنهاء صفقات الفريق الشتوية، ولكن الأمر امتد للصفقات الصيفية التى من المنتظر أن يبرمها الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى. وبدأت إدارة الأهلى التفكير فى صفقات الصيف، لتعذر ضم أكثر من لاعبين خلال الميركاتو الشتوى المقبل، فى الوقت الذى أنهت الإدارة الحمراء صفقة محمود عبد المنعم كهربا، فيما يُفضل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أن تكون الصفقة الثانية مهاجم، والأقرب أن يكون النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن. Advertisements لمعرفة أول صفقات الأهلى الصيفية من هنا

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