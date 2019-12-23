سوبر كورة يكشف موعد قيد كهربا فى قائمتى الأهلى المحلية والأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موعد قيد الأهلى لمحمود عبد المنعم كهربا أول صفقات الفريق الأحمر الشتوية، بعد ضمه لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق أفيش البرتغالي. ويحق للأهلى الاستعانة بكهربا فى المباريات بمجرد قيده، فى الوقت الذى تُخطط إدارة الأهلى للتعاقد مع مهاجم آخر خلال الأيام المقبلة تمهيداً لقيده هو الآخر فى قائمتى الفريق المحلية والأفريقية. لمعرفة موعد قيد كهربا من هنا Advertisements

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