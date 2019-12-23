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وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل ماراثون زايد الخيرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة الشباب و الرياضة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء للإعلان عن ماراثون زايد الخيرى فى نسخته السادسة بأحد فنادق التجمع الخامس.

 

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للماراثون الذى يقام بالسويس الجمعة المقبل.

 

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت تخصيص دخل النسخة السادسة من ماراثون زايد الخيري والذي تستضيفه مدينة السويس هذا العام  لصالح المعهد القومى للأورام التابع لجامعة القاهرة، وذلك فى إطار حرص الوزارة على المساهمة في تخفيف الآثار التي خلفها العمل الإرهابي الغاشم والذي نتج عنه تلفيات وأضرار بأحد أهم الصروح الطبية العملاقة  بمصر، وتأكيداً من وزارة الشباب والرياضة على الدور المجتمعي للرياضة.

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جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف مشاركة نحو 20 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات وتصل قيمة جوائز الماراثون إلى 2 مليون جنيه.

 

 

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