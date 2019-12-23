شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عبد الله جمعة يخرج من حسابات كارتيرون أمام الإنتاج الحربى، والأندية ترفض نظام القوائم الكاملة فى انتخابات الجبلاية.

تأكد خروج عبد الله جمعة الظهيرالأيسر للزمالك، من حسابات الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق في مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام غداً الثلاثاء، فى الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

استقرت إدارة فريق بيراميدز على التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافة الفرنسي سبستيان ديسابر الذي رحل بالتراضي عن القيادة الفنية للفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة بمسابقة الدوري، فضلاً عن تدنى المستوى الأمر الذى أدى لاتخاذ الإدارة قرارًا بإنهاء التعاقد مع ديسابر رغم النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يخضع رمضان صبحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، لجلسات علاج طبيعى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع، حسب تأكيدات خالد محمود طبيب الفريق.

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اعترض عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ، علي اقتراح اللجنة الخماسية بإقامة الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد بنظام القوائم الكاملة .

يسابق الجهاز الطبي بالنادي الأهلي الزمن لتجهيز رامي ربيعة مدافع الفريق، استعداداً لمواجهة بلاتنيوم ستارز والمقرر إقامتها السبت المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

دخل محمد شريف مهاجم انبي الحالي والأهلي السابق حسابات جهاز منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري لضمه خلال المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوي طيب مع ناديه بالدوري.

"الونش" يعود لتدريبات الزمالك الجماعية بعد غياب 23 يوماً

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد انتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجى بعد تعرضه للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وشارك مدافع الزمالك فى تدريبات الكرة مع الفريق اليوم بشكل طبيعى خلال المران لتجهيزه للفترة المقبلة.