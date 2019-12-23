مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادي الأهلي في السابعة مساء اليوم الاثنين نظيره الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة اليوم يستحق أن يُطلق عليها صراع "أهل القمة"، خصوصاً أن الأهلي مُتصدر المسابقة بـ21 نقطة يليه الاتحاد السكندري برصيد 20 نقطة ، وإن كان للأول مباراتين مؤجلتين، ومن هنا فالفريقان يتطلعان لحصد النقاط الثلاث من أجل التربّع على عرش الدورى.

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يُدير لقاء الليلة طاقم تحكيم بقيادة طارق مجدى ويوسف البساطى وشهاب راشد ومحمود رشدى حكما رابعا.

لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم فى الدورى المصرى عبر سوبر كورة من هنا

ويخوض الأهلي مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه ضرورة الفوز باعتبار أن الاتحاد واحداً من أهم وأقوى فرق الدوري هذا الموسم ويُقدم عروض ونتائج جيدة للغاية جعلته ينافس على القمة على حساب فرق كبيرة كالزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري.